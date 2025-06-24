Только одна ракета, по всей видимости, отклонилась от курса и сдетонировала в безопасном месте

Вчера вечером стало известно об ударе Ирана по американской военной базе в Катаре. Иранская армия применила баллистические ракеты, но, как сообщает издание The New York Times со ссылкой на источники, все они были успешно перехвачены. Не уточняется, принимал ли Катар непосредственное участие в защите своего воздушного пространства, но министерство обороны страны тогда также подтвердило нейтрализацию ракетной угрозы.

Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что все выпущенные Ираном 14 ракет не нанесли ущерба американским военным объектам, гражданам Соединённых Штатов Америки или Катара. Все ракеты, кроме одной, были перехвачены системой противовоздушной обороны. Одна ракета по всей видимости, отклонилась от курса и сдетонировала, но не нанесла ущерба.

Политик также поблагодарил Иран за то, что они заранее предупредил Вашингтон о готовящемся обстреле, чтобы ситуация не привела к потерям среди гражданского населения. Позже Дональд Трамп объявил о завершении ирано-израильского конфликта вследствие согласия обеих сторон прекратить огонь. По всей видимости, американская армия отказалась отвечать на иранский удар, чтобы Тегеран мог «сохранить лицо» и успешно выйти из конфликта, не входя в состояние продолжительной кампании на истощение.