В Дохе и окрестностях сработало ПВО.

Некоторое время назад в средствах массовой информации писали о готовящейся атаке Ирана на американскую военную базу Аль-Удейд (Катар). Утверждалось, что к такому выводу пришли аналитические центры страны. В Дохе объявили о закрытии своего воздушного пространства.

Как итог, Тегеран действительно предпринял попытку удара по американской военной базе. По данным израильского издания Ynet, задействовано было порядка десяти иранских баллистических ракет. Данные иранского Mehr (ссылаются на источник в лице Совета национальной безопасности Ирана) сообщают о количестве ракет, пропорциональному количеству сброшенных Вашингтоном противобункерных бомб GBU-57 (14 единиц) на ядерные объекты.

В сети распространяют кадры работы американских и катарских систем противовоздушной обороны как в Дохе, так и её окрестностях. Министерство обороны Катара оповестило об успешном отражении иранского обстрела. Информации о количестве пострадавших в результате иранской атаки пока что нет. При этом непонятно, находились ли американские военные на военной базе, учитывая, что ещё две недели назад им разрешили покинуть места дислокации на Ближнем Востоке из-за возможной угрозы безопасности.

Вооружённые силы Ирана после информации об ударе иранскими ракетам подчеркнули, что не оставят без ответа ни одну атаку против Тегерана. По данным издания CNBC, американский президент Дональд Трамп находится в ситуационной комнате.