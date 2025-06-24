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Nacvark
Трамп заявил о согласии Ирана и Израиля завершить военный конфликт
Окончательное прекращение огня наступит в течение суток

Дональд Трамп объявил на своей странице в Truth Social о завершении ирано-израильского конфликта в ближайшее время. До этого американский президент дал понять, что Соединённые Штаты Америки не станут отвечать на иранский удар по американским военным базам, поскольку все ракеты были перехвачены, а Тегеран, по его словам, уведомил Вашингтон о готовящихся обстрелах.

Политик объяснил, что временное прекращение огня состоится через 6 часов после сворачивания израильской и иранской армией всех своих миссий. В течение 24 часов настанет окончательное урегулирование ирано-израильского конфликта, если обе стороны будут соблюдать режим прекращения огня.

Трамп выразил надежду, что Израиль и Иран останутся мирными и уважительными к друг другу, чтобы конфликт, получивший название как «12-дневная война», был исчерпан. Он поздравил обе стороны за то, что у них хватило «выносливости, мужества и мудрости», чтобы завершить конфликт.

Дональд Трамп подчеркнул, что если бы ирано-израильский конфликт не был урегулирован, в конечном итоге он бы перерос в полномасштабную войну, которая уничтожила бы весь Ближний Восток. Однако этого не произошло.

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#сша #израиль #иран #сша.
Источник: truthsocial.com
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