Об этом сообщил министр нефти страны Мухаммад Али Перваиз Малик

Министр нефти Пакистана Мухаммад Али Перваиз Малик в интервью изданию «РИА Новости» на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что его страна готова рассмотреть возможность новых поставок российской нефти для своих нефтеперерабатывающих заводов.

По его словам, для начала необходимо изменить конфигурации заводов и определить, какой состав нефти был бы подходящим для их работы. Обусловлено это тем, что нефть российской марки Urals немного тяжелее, чем нефть, которая традиционно перерабатывалась на нефтеперерабатывающих заводах Пакистана.

Мухаммад Али Перваиз Малик подчеркнул, что первая поставка российской нефти в 2023 году была лишь «пилотным проектом», чтобы ознакомиться со спецификой состава Urals и выработать методики переработки данной марки нефти. Пакистанский министр добавил, что, по всей видимости, у пакистанских нефтеперерабатывающих заводов возникли трудности с переработкой российской нефти, поэтому предприятия продолжают адаптировать конфигурацию под новую марку.

Ещё в ноябре 2024 года была информация о том, что Россия и Пакистан обговаривают долгосрочный контракт на поставу российской нефти. Диалог шёл на уровне компаний и правительств.