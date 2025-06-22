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Nacvark
CBS News: США заранее проинформировали Иран об ударах по ядерным объектам
Американские власти хотели дать понять, что главной целью является ядерная программа, а не руководство страны

Сегодня ночью Соединённые Штаты Америки осуществили удар по трём ядерным объектам Ирана, задействовав стратегические стелс-бомбардировщики B-2 Spirit и противобункерные бомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP), крылатые ракеты BGM-109 Tomahawk.

Издание CBS News, обсудив американский авиаудар со своими источниками, узнало, что Вашингтон предупредил Тегеран о готовящемся ударе по ядерным объектам. Американские власти дали понять, что главной целью их атаки является ядерная программа, а не руководство страны.

GBU-57 MOP, которые были впервые применены в боевых условиях, сбрасывались по две единицы на каждый ядерный объект - рассказывают источники издания. Таким образом, по каждому из объектов был нанесён удар двумя противобункерными бомбами весом 14 тонн.

Источник CBS News также подтверждает, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон, близкий союзник Дональда Трампа, заранее знал о предстоящих ударах. Председатель нижней палаты одним из первых прокомментировал американский авиаудар. Некоторые члены Конгресса возмутились тем, что авиаудар был осуществлён без ведома парламента, чего в определённых случаях требует Конституция. По всей видимости, американский президент решил ограничиться уведомлением только доверенного и высокопоставленного конгрессмена в лице Джонсона.

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#сша #иран
Источник: cbsnews.com
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