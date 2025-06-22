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Nacvark
Reuters: Израиль не желает дожидаться решения США по Ирану и готов действовать в одиночку
Несмотря на ограниченные возможности израильской армии, в Тель-Авиве убеждены, что имеют оружие против ключевого ядерного объекта Ирана - завода по обогащению урана Фордо

На протяжение всей недели ряд иностранных изданий писало о ключевой цели Израиля в рамках обстрелов Ирана - поражения завода по обогащению урана Фордо в провинции Кум, где иранские специалисты обогащают уран до 60%. В таких материалах подчёркивалось, что наиболее эффективным средством поражения является американская противобункерная бомба GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, но израильские чиновники настаивали на наличие у них возможности повредить Фордо, пусть и не так эффективно, как это могла бы сделать американская армия.

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Тель-Авиве не желают дожидаться двух недель, пока американский президент Дональд Трамп принимает решение по Ирану. Израильское руководство готово действовать самостоятельно, чтобы не брать паузу в ударах, стремясь к полному прекращению ядерной программы Ирана, пока такая возможность имеется.

По данным издания, соответствующий разговор прошёл с участием военно-политического руководства страны - премьер-министра Биньямина Нетаньяху, министра обороны Исраэля Каца и командующего армией Эяля Замира. Они сочли, что у них есть ограниченное окно возможностей против подземного комплекса Фордо.

Ранее издание Reuters сообщало о переброске американских стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit на остров Гуам. При этом бомбардировщики находятся пока далеко от острова Диего-Гарсия, откуда можно совершить удар по Ирану.

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#сша #израиль #иран
Источник: reuters.com
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