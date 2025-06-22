Предполагается, что это может быть связано с напряжённостью на Ближнем Востоке.

Армия США перебрасывает на остров Гуам (Микронезия) стратегические бомбардировщики B-2 Spirit на фоне напряжённости на Ближнем Востоке. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на двух американских чиновников.

При этом источники издания подчеркнули, что на текущий момент нет никаких приказов о передислокации стратегических бомбардировщиков за пределы Гуама. Не уточняется, какое именно количество B-2 Spirit было переброшено на Гуам.

Reuters акцентируют внимание на том, что из Микронезии можно перебросить американские стратегические бомбардировщики на американо-британскую военную базу на острове Диего-Гарсия (Индийский океан), откуда уже появляется возможность для поражения объектов на Ближнем Востоке.

Остров Гуам - остров Диего-Гарсия (8 тысяч километров) - Иран (12 тысяч километров)

B-2 без дозаправки может совершать полёты на расстояние до 11 тысяч километровОтмечается, что B-2 Spirit могут быть оснащены противобункерной бомбой GBU-57 Massive Ordnance Penetrator весом 14 тонн, которая может быть использована для поражения ключевого ядерного объекта в Иране - завода по обогащению урана Фордо.