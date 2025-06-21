Испытаниями занимаются компании BAE Systems и Avioniq

На предприятии британской компании BAE Systems (город Уортон, Великобритания) проходят испытания системы принятия решений на основе искусственного интеллекта (ИИ) для истребителя Eurofighter Typhoon. Речь идёт о технологии Rattlesnaq, разработанной шведской компанией Avioniq.

Rattlesnaq использует технологии для определения динамических границ угроз в воздушном пространстве за пределами видимости истребителя. Таким образом, пилот может принимать решения и оценивать риски, не входя в зону действия вражеских систем вооружения, что позволяет повысить выживаемость экипажа во время выполнения боевых задач.

Представитель BAE Systems Пол Смит, бывший пилот Eurofighter Typhoon, подчеркнул, что технология является важной для будущих воздушных столкновений. Решающее значение при выполнении боевых задач на истребителе имеет возможность принимать быстрые и точные решения, имея ситуационную осведомлённость. Пилот должен иметь полное понимание возможных рисков, чтобы действовать эффективно даже в самых сложных условиях - утверждает Смит.

Сейчас систему Rattlesnaq испытывают на симуляторе Eurofighter Typhoon, что входит в более широкую программу испытаний. Компании работают над полноценной интеграцией системы управления на базе ИИ с европейским истребителем.

Соучредитель Avioniq Микаэль Грев, бывший пилот Военно-воздушных сил Швеции, считает, что сочетание моделирования ситуации, проверяемой системой искусственного интеллекта, позволит обеспечивать своевременную оценку угроз, повышая выживаемость экипажа.