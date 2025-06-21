Строительством займётся местный стартап Swebal

Наращивание производства боеприпасов вызвало резкий спрос на тротил, которого в Европе, как оказалось, не так много. С 2022 года ситуация постепенно начала меняться, но определённая часть тротила поступает из стран Азии.

Шведский стартап Swebal намерен построить первый в Швеции завод по производству тротила со времён Холодной войны. Об этом сообщает издание The Defense Post, приводя слова представителей шведской компании.

Решение принято после дополнительных инвестиций в размере 3,5 миллиона долларов для ускорения строительства. Отмечается, что такие инвестиции позволят получить финальные разрешения, чтобы запустить строительство. Предполагается, что инвестируемые средства позволят начать строительные работы уже в конце 2025 года.

К концу 2027 года предприятие в Норе (округ Эребру) будет запущено во всю производственную мощность, что позволит ежегодно производить более 4 тысяч тонн тротила. В конечном итоге европейское производство тротила может достигнуть 6 тысяч тонн, но, как подчёркивают Swebal, это все равно значительно меньше, чем производимые Россией 50 тысяч тонн.

На текущий момент основное производство тротила сконцентрировано в Польше. В Финляндии также ведут работу по строительству своего аналогичного предприятия.