Данное решение расширит транспортные возможности ВВС страны

В рамках 53-й выставки Парижского авиасалона бразильская компания Embraer заключила контракт с рядом стран на поставку своих транспортных самолётов C-390 Millennium, используемых для грузовых перевозок. Заказчики заинтересованы в использовании бразильских самолётов своими военно-воздушным силами.

Правительство Литвы согласилось приобрести у Embraer три C-390 Millenium, которые станут основным военно-транспортным самолётом литовских военно-воздушных сил. Об этом сообщает издание Army Recognition, ссылаясь на пресс-релиз бразильской компании.

Отмечается, что такое решение не только укрепляет военные возможности Вильнюса, но и повышает оперативную совместимость с НАТО, ведь они также используются другими европейскими странами. Учитывая близость Литвы с Россией и Белоруссией, наличие военно-транспортных самолётов позволит стране быстрее развёртывать союзные силы и проводить гуманитарные, медицинские и эвакуационные миссии в регионе, а не полагаться в транспортировке исключительно на союзников по североатлантическому альянсу.

Ранее правительство Португалии заказало у Embraer новый самолёт KC-390 Millennium в дополнении к шести имеющимся. Они заменяют выводящиеся из эксплуатации C-130 Hercules.