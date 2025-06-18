Он станет уже шестым самолётом Embraer на вооружении страны

Португалия заключила контракт на приобретение нового транспортного самолёта KC-390 Millennium для своих военно-воздушных сил, который станет уже шестым в грузовом авиапарке страны. Об этом сообщается на сайте бразильской компании Embraer.

Министр обороны страны Нуну Мелу объясняет, что своим решением Лиссабон продолжает инвестировать в возможности военно-воздушных сил. Embraer напоминают о том, что KC-390 Millennium способен выполнять широкий спектр задач: грузовая и десантная перевозка, эвакуация, поиск и спасение, гуманитарная помощь, пожаротушение, дозаправка в воздухе, а также реагирование на стихийные бедствия. Самолёт можно использовать и для морского наблюдения, поисково-спасательных операций.

Ещё в 2019 году Португалия заключила контракт с бразильской Embraer на приобретение пяти транспортных самолётов KC-390 Millennium для военно-воздушных сил страны, но план модернизации с тех пор расширился. Бразильские самолёты должны заменить устаревшие военно-транспортные самолёты C-130 Hercules американского производства.