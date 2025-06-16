Тель-Авив не обращался в Париж с соответствующим запросом, несмотря на согласие союзника помочь им в защите неба.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, чьи слова приводит издание Le Figaro, во время своего визита в Гренландию заявил, что его страна не принимала участие ни в одной из оборонительных операций Израиля.

Французский президент напомнил, что предлагал Тель-Авиву помощь Франции в защите воздушного пространства, но израильское руководство не обратилось к Парижу с соответствующим запросом. При этом Le Figaro напоминают об участии Франции в защите воздушного пространства Израиля в апреле 2024 года, когда Иран и Израиль начали обмениваться ракетными ударами на протяжение определённого промежутка времени.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщал об отказе Лондона от участия в защите израильского воздушного пространства. Британский премьер объяснил своё решение тем, что призывает стороны к деэскалации и поддерживает мирное урегулирование ирано-израильского конфликта. Таким образом, официально известно об участии в защите воздушного пространства Израиля только Соединённых Штатов Америки. Другие израильские союзники не участвуют в перехвате иранских ракет, несмотря на прошлый опыт совместных оборонительных операций.