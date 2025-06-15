Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, чьи слова приводит издание Bloomberg, заявил, что военно-воздушные силы его страны перебрасывают свои ресурсы, включая истребители и самолёты-заправщики, на Ближний Восток, в дополнение к уже развёрнутым в регионе силам, в рамках операции Shader.

Как известно, в Иране предупреждали США, Великобританию и Францию о возможности ударов по их военным базам на Ближнем Востоке, если они помогут Израилю в отражении иранских обстрелов. При этом, как сообщают иностранные средства массовой информации, в этот раз Лондон не принимал участия в защите израильского неба, в отличие от Соединённых Штатов Америки.

Кир Стармер подтвердил, что Великобритания действительно не вмешалась в ирано-израильский конфликт, поскольку британские власти хотят увидеть снижения напряжённости в регионе. Он подчеркнул, что его твёрдая позиция заключается в необходимости деэскалации. По этой причине он обсуждает с Дональдом Трампом возможные дипломатические решения ситуации.

Ранее Associated Press писало о передислокации Военно-морскими силами Соединённых Штатов Америки своего флота.