В то же время фиксируются повреждения на заводе в Исфахане.

Вчера Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) после нескольких израильских обстрелов сообщило о повреждении четырёх критически важных объектов на ядерном объекте в Исфахане, включая установку по конверсии урана и завод по изготовлению топливных пластин. Как и в случае с объектом в Натанзе, за пределами объекта радиационный фон остаётся неизменным.

В то же время международная организация сообщает об отсутствии повреждений на заводе по обогащению урана Фордо (провинция Кум) и строящемся тяжеловодном реакторе Хондаб (город Эрак). Оба региона, где расположены данные объекты, подвергались израильским обстрелам. Следует отметить, что именно эти два объекта, вероятно, представляют наибольший интерес для израильских властей. Однако, завод в Фордо расположен на глубине почти ста метров, что делает его уязвимым только для противобункерных боеприпасов.

Ранее, после израильских обстрелов, МАГАТЭ зафиксировало загрязнение на иранском заводе по обогащению урана в Натанзе, но радиационный фон за пределами объекта не повысился. На сегодняшний день международная организация не фиксирует новых повреждений на объекте, как и повышения уровня радиации за его пределами.