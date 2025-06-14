Отмечается, что загрязнение можно контролировать с помощью соответствующих мер

Израиль в ходе обстрелов Ирана нанёс удар по иранским ядерным объектам, включая в городах Исхафан (установки по конверсии урана), Кум (завод по обогащению урана «Фордо») и Натанзе (завод по обогащению урана).

Вчера утром Международная организация по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщила об отсутствии угрозы загрязнения на фоне израильских обстрелов. Ближе к ночи в социальной сети X опубликовали заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гроссии, подтвердившего радиоактивное загрязнение на объекте в Натанзе, в основном альфа-частицами, которое можно контролировать с помощью соответствующих защитных мер. При этом он уточнил, что уровень радиации за пределами объекта, то есть в самом городе, остаётся неизменным.

Позже МАГАТЭ сообщило об осведомлённости о ситуации на ядерных объектах в Исфахане и Куме, куда израильская армия нанесла удар. По словам Гросси, международная организация запросила у иранских властей информацию о любых последствиях на объекте. Израильская армия продолжает наносить удары по объектам в Иране, в том числе по тем, где обогащают уран.