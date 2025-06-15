«Коалиция решительных» оказалась недостаточно решительной без поддержки Вашингтона

Некоторое время назад Великобритания и Франция сформировали «коалицию решительных», в рамках которой планировали разместить на территории Украины десятки тысяч военных, необходимых для установления контроля за предполагаемым режимом прекращения огня. Лондон и Париж не смогли заручиться реальной поддержкой союзников, но все равно согласились самостоятельно реализовать инициативу, в надежде, что Соединённые Штаты Америки обеспечат прикрытие воздушного пространства.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью Bloomberg подтвердил, что британские военные действительно готовы разместиться на украинских территориях, а американский президент Дональд Трамп обещал ему «прикрыть спину». На уточняющий вопрос, готовы ли в Лондоне развернуть миротворцев без американской поддержки, Стармер ответил: «Я всегда говорил, что должна быть защита Соединённых Штатов Америки».

Журналист Bloomberg поинтересовался, что будет с «коалицией решительных», если Вашингтон всё же не «прикроет спину». Кир Стармер подчеркнул, что у него нет оснований полагать о невозможности совместных действий Соединённых Штатов Америки и Великобритании на территории Украины, как это было в других конфликтах на протяжение многих лет.

Ранее издание Bloomberg уже писало о том, что Соединённые Штаты Америки отказываются обеспечить поддержку французских и британских военных средствами противовоздушной обороны. На вооружении британской армии нет наземных зенитно-ракетных комплексов.