Европа может принять решение самостоятельно, но хотела бы заручиться поддержкой Вашингтона

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Соединённых Штатах Америки не отступают от своей позиции, сопротивляясь снижению потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, как это предлагает Европейский союз.

Несмотря на то, что окончательное решение принимает Дональд Трамп, а официальные лица не потеряли надежду на смягчение позиции Вашингтона, на текущий момент никаких сдвигов в пользу снижения потолка цен не наблюдается. Вашингтон придерживается позиции, которую озвучил министр финансов Скотт Бессент на встрече в Канаде: американское правительство не видит необходимости в снижении потолка цен на российскую нефть.

Ранее издание Reuters писало о планах G7 принять решение о снижении потолка цен на российскую нефть без участия Соединённых Штатов Америки. При этом в Европе всё же рассчитывают привлечь Вашингтон к поддержке данного решения, учитывая согласие большинства стран сообщества. Bloomberg прокомментировали данную информацию, объяснив, что Европейский союз действительно может нанести эффективный удар по российским доходам от экспорта нефти, ведь её транзит происходит у европейских вод, но решение на уровне G7 было бы прочнее и Европа могла бы полагаться на меры принуждения со стороны Вашингтона.