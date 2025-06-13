Большинство стран сообщества поддержат решение, однако позиция Вашингтона остаётся неопределённой

Установленный в 2022 году «Большой семёркой» (G7) потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель стал неактуален после недавнего падения стоимости нефти до 50 - 55 долларов. Несмотря на возвращение стоимости нефти к отметке 70 долларов за баррель, в Европейском союзе по-прежнему обсуждают снижение цены за баррель российской нефти.

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что 15 - 17 июня в Канаде пройдёт встреча стран G7, где будет поднят вопрос снижения потолка цен на российскую нефть. В Европейском союзе и Великобритании добиваются его снижения, когда позиция Соединённых Штатов Америки остаётся неопределённой.

Источники издания утверждают, что Европейский союз и Великобритания готовы возглавить инициативу по снижению потолка цен, заручившись поддержкой большинства стран G7. Присутствует согласие от всех большинства стран сообщества, включая, возможно, Японию. Учитывая широкую поддержку, в Европе рассчитывают привлечь Соединённые Штаты Америки к снижению потолка цен на российскую нефть.

Представитель Белого дома в комментарии Reuters подтвердил приверженность Дональда Трампа «активной дискуссии по ключевым экономическим и геополитическим вопросам». При этом источник издания подчёркивает, что на встрече G7 в Канаде американский министр финансов Скотт Бессент не был убеждён в необходимости снижения потолка цен на российскую нефть. Впрочем, даже в случае отказа Соединённых Штатов Америки страны G7 готовы принять решение без американского участия.