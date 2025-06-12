В Брюсселе считают, что несколько китайских банков помогают Москве обходить санкции

В рамках 18-го пакета санкций Европейского союза против России в Брюсселе рассматривают возможность введения ограничений на транзакции с двумя небольшими китайскими банками, которые обвиняют в оказании помощи Москве в обходе европейских рестрикций. Об этом сообщает издание Bloomberg, ознакомившись с полученными документами.

Отмечается, что два банковских учреждения оказывали помощь России путём обработки транзакций и предоставления экспортного финансирования для торговых операций. Упоминается и предоставление услуг, связанных с криптовалютными активами, что также в Брюсселе считают помощью в обходе европейских санкций. Не уточняется, о каких именно банках идёт речь, поскольку санкционный пакет пока не утверждён.

Таким образом, в случае принятия 18-го санкционного пакета несколько китайских банков утратят возможность проводить операции с европейскими финансовыми учреждениями. Стоит отметить, что Брюссель впервые рассматривают введение ограничительных против банков Китая.

Ранее издание Financial Times писало о планах Европейского союза ввести санкции против газопровода «Северный поток», а также снизить потолок цен на российскую нефть. Помимо этого, Брюссель уже традиционно расширит ограничения против российских банков и теневого флота.