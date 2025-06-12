Государственный долг страны составляет 36,9 триллиона долларов

Министр финансов Соединённых Штатов Америки Скотт Бессент, чьи слова приводит издание ТАСС, на слушаниях в Конгрессе, заявил, что Вашингтон может столкнуться с дефолтом по государственному долгу уже во второй половине лета текущего года. Примечательно, что в начале месяца Бессент исключал вероятность объявления дефолта.

Американский министр признал, что у Соединённых Штатов Америки могут закончиться деньги для оплаты задолженности, которая превысила 36,9 триллиона долларов. Он отказался называть конкретный месяц, когда это произойдёт, поскольку ситуация может измениться.

Скотт Бессент также упомянул администрацию экс-президента Джо Байдена, которая, как он утверждает, утвердила высокие расходы на 2025 год, из-за чего возник большой дефицит государственного бюджета. Впрочем, предложенный Дональдом Трампом бюджетный законопроект тоже предусматривает рекордный бюджетный дефицит.

Ранее Дональд Трамп уже призывал Конгресс отменить лимит государственного долга, чтобы избежать объявление дефолта. По всей видимости, действующий американский президент, как и его предшественники, будут вынуждены увеличить допустимый государственный долг, чтобы избежать объявление дефолта по задолженности и серьёзных последствий для экономики страны.