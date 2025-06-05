Он считает, что такое решение предотвратит экономическую катастрофу.

Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social опубликовал пост, в котором заявил, что согласен с сенатором Элизабет Уоррен о необходимости отмены лимита государственного долга в Соединённых Штатах Америки. По его мнению, это позволит предотвратить экономическую катастрофу.

Американский президент объясняет, что сам механизм лимита государственного долга (устанавливается Конгрессом) слишком разрушительный, чтобы отдавать его в руки американских политиков. Он считает, что ограничение государственного долга порой может нести ужасающий эффект, который окажет влияние на всю страну и даже мир.

Как известно, администрация Дональда Трампа выдвинула в Конгресс проект о государственном бюджете с рекордными расходами, которые предусматривают бюджетный дефицит в размере 2,5 триллионов долларов. Законопроект столкнулся с сопротивлением в Сенате, где его поддерживают далеко не все республиканцы. Так, например, бывший глава Департамента эффективности правительства (DOGE) и соратник американского президента Илон Маск активно критикует проект бюджета, поскольку он существенно увеличит государственный долг Соединённых Штатов Америки.