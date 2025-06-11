Некоторые британские ракеты не совместимы с американским самолётом, в связи с чем их запуск с истребителя пятого поколения на текущий момент является невозможным

Великобритания является одним из операторов американских самолётов пятого поколения F-35B Lighting II. Нюанс в том, что находящиеся на вооружении Лондона самолёты не могут быть оснащены британскими ракетами Meteor класса «воздух - воздух» от компании MDBA, хотя такая конфигурация должна была предусматриваться изначально. Предполагалось, что к 2027 году F-35 всё же будут совместимы с британскими ракетами.

Однако, как сообщает издание UK Defence Journal, интеграция ракет Meteor с истребителями F-35B откладывается на начало 2030-х годов. Об этом стало известно после того, как министр обороны Соединённых Штатов Америки Пит Хегсет ответил на депутатский запрос британского парламентария Бена Обезе-Джекти, попросившегося сообщить запланированную дату интеграции Meteor с американским самолётом.

В материале издания акцентируют внимание на том, что в Лондоне впервые признали невозможность интеграции британских ракет с американскими истребителями в этом десятилетии, тем самым отказавшись от первоначальной цели по их совместимости к 2027 году.

Проблема в совместимости F-35 с британскими ракетами не ограничивается одними Meteor. Разрабатываемая крылатая ракета класса «воздух - земля» SPEAR 3 также не совместима с американским истребителем, что планируют исправить в начале следующего десятилетия.