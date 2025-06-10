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Nacvark
Reuters: США и Китай продолжат переговоры в Лондоне для достижения временного соглашения
Представители стран начали встречу в понедельник, но по её итогам никаких конкретных заявлений не было. Стороны готовятся к ещё одному раунду переговоров.

В понедельник в Лондоне между представителями Соединённых Штатов Америки и Китая прошли переговоры, но никаких конкретных заявлений после них не было озвучено. Американский президент Дональд Трамп также отказался от конкретики, подчеркнув, что хорошие сигналы поступают, но с Пекином по-прежнему сложно.

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что сегодня во вторник Вашингтон и Пекин продолжат переговоры в Лондоне, которые продолжаются уже второй день. Отмечается, что страны пытаются достичь временного соглашения, которое позволит стабилизовать фондовые рынки, как это уже было после встречи в Швейцарии. Стоит напомнить, что результаты швейцарской встречи спустя несколько недель были аннулированы: стороны обвинили друг друга в нарушении договорённостей.

Как уже писало издание Bloomberg, американские власти в переговорах с Китаем сосредоточены на редкоземельных металлах. Директор Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассетт подтвердил, что Соединённые Штаты Америки хотят добиться снятия Пекином экспортных ограничений на редкоземельные металлы.

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#сша #китай #лондон
Источник: reuters.com
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