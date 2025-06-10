Соответствующее поручение дал президент страны Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл совещание руководящим составом Министерства обороны, обсудив модернизацию структур органов управления и войск, становление института резервной военной службы, а также развития Сил специальных операций и территориальной обороны. Упоминались и возможности использования искусственного интеллекта в вооружённых силах.

Казахстанский президент отдал распоряжение назначенному несколько дней назад министром обороны Даурену Косанову создать силы территориальной обороны, учитывая одобрение принятого парламентом Закона о территориальной обороне, который предусматривает создание соответствующих военизированных формирований при объявлении военного положения.

Помимо прочего, Токаев обозначил необходимость наличия привлекательных условий прохождения военной службы, чтобы повысить мотивацию военнослужащих. Ранее была новость о том, что Великобритания и Казахстан подписали план военного сотрудничества, в том числе для осуществления совместных миротворческих миссий.