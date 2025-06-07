Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Казахстан и Великобритания подписали в Лондоне план военного сотрудничества между оборонными ведомствами, который рассчитан на 2025 - 2026 годы. Об этом сообщается на сайте правительства Казахстана.

В заявлении отмечается, что делегация министерства обороны Казахстана во главе с руководителем аппарата ведомства полковником Ерболой Кумарбекулы посетила британскую столицу, чтобы обсудить вопросы двухстороннего сотрудничества в оборонной сфере.

Лондон и Астана согласовали сотрудничество для осуществления совместных миротворческих миссий, а также проведения языковой подготовки и обучения казахстанских военнослужащих в высших офицерских учебных заведениях Великобритании.

Как известно, Казахстан ещё с 1994 года поддерживает военное партнёрство со странами НАТО. Страна включена в состав программы Партнёрства во имя мира, в рамках которой декларирует тесное военное сотрудничество с североатлантическим альянсом. С 1997 года Казахстан и НАТО проводят совместные военные учения, а в 2007 году Астана утвердила программу НАТО по совершенствованию образования в области обороны.