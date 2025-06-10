Об этом сообщает компания-производитель L3Harris.

Космические силы Соединённых Штатов Америки получили систему радиоэлектронной борьбы Meadowlands, предназначенную для подавления спутниковой связи противника. Об этом сообщается на сайте американской компании L3Harris, разработавшей систему РЭБ.

Meadowlands является наземной мобильной системой противодействия связи, которая может оперативно перемещаться и глушить или прерывать спутниковую связь. В L3Harris акцентируют внимание на компактности системы, что делает её малозаметной и удобной в перемещении.

Командующий Космическим командованием США генерал Стивен Уайтинг, чьи слова приводит L3Harris, объясняет, что за последнее время стратегические противники Вашингтона, особенно Китай, расширили свои космические системы вооружения и ускорили производство наземного и орбитального космического оружия. По его словам, они движутся ошеломляющей скоростью и развернули огромные арсеналы ракет, которые направлены на США.

Учитывая это, американская армия поставила на вооружение подразделения радиоэлектронной борьбы системы Meadowlands. В будущем Пентагон планирует заказать дополнительные системы, которые разместят на различных объектах.