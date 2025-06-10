Однако рассчитывать на поставки оружия, как было при экс-президенте Джо Байдене, не приходится.

Соединённые Штаты Америки продолжат предоставлять Украине разведывательные данные, получаемые со спутников. Об этом сообщает издание Foreign Policy, ссылаясь на свои источники в лице представителей Белого дома.

При этом авторы издания полагают, что Белый дом не станет оказывать военную помощь, сравнимую с поставками оружия при экс-президенте Джо Байдене. Киеву придётся рассчитывать на собственное производство и европейское финансирование.

Говоря о роли американских разведданных, в материале издания напоминают о статье The New York Times, где говорилось об их использовании при выборе целей для ударов по российским территориям. Впрочем, сам Владимир Зеленский также признавал важность разведанных Вашингтона, когда в Белом доме объявили о прекращении помощи, поскольку передаваемая информация позволяет заранее знать о готовящихся обстрелах по украинским территориям.

Foreign Policy прогнозируют в будущем окончательный выход Соединённых Штатов Америки из переговоров. Они считают вероятным сценарий, при котором Дональд Трамп обвинит обе стороны в недостаточных усилиях для урегулирования российско-украинского конфликта, чтобы не занимать конкретную позицию и не брать на себя какие-либо дополнительные обязательства.