Об этом сообщает Yle, ссылаясь на официальное заявление ВМС Финляндии.

Военно-морские силы (ВМС) Финляндии уже в этом месяце примут участие в новых учениях НАТО Dynamic Messenger по использованию беспилотных систем в условиях финского побережья, для которого характерно мелководье и наличие небольших островов. Об этом сообщает издание Yle, ссылаясь на официальное заявление ВМС страны.

Учения пройдут в западной части Финского залива, начиная от полуострова Поркалла, заканчивая районом Ханко. Примечательно что от зоны учений до Санкт-Петербурга чуть менее 300 километров, а сами манёвры пройдут в относительной близости с российской прибрежной зоной. Отмечается, что учения в таких условиях позволяют разрабатывать системы пригодные уже для условий Балтийского моря. В ходе учений будут использоваться как беспилотные летательные аппараты, так и безэкипажные катера (морские беспилотники).

Начальник оперативного управления ВМС Марко Лааксонен, чьи слова приводит Yle, объясняет, что беспилотные системы имеют огромный потенциал и широкий спектр применения, позволяющий, например, осуществлять мониторинг акватории и объектов инфраструктуры, высвобождая ценные стратегические ресурсы (корабли и авиацию) для других задач.