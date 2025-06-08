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Nacvark
WP: В Белом доме проверяют интернет Starlink на предмет угрозы нацбезопасности США
О расследовании по февральской ситуации стало известно через несколько дней после конфликта Трампа и Маска

В Белом доме проверяют, может ли интернет Starlink от компании SpaceX угрожать национальной безопасности Соединённых Штатов Америки, учитывая произошедшую в конце зимы ситуацию. Об этом сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на собственные источники.

В феврале 2025 года сотрудники недавно созданного Департамента эффективности правительства (DOGE) без предварительных договорённостей установили терминал Starlink на крыше административного офиса имени Эйзенхауэра (комплекс Белого дома). Специалисты из Белого дома не были предупреждены о монтаже оборудования. Как итог, в радиусе появилась открытая точка доступа - Starlink Guest, подключиться к которой мог как любой американец, так и сотрудник правительства. Обычная практика предполагает подключение к Wi-Fi точкам, проходящим полное шифрование через VPN-сеть с обязательной аутентификацией, отслеживанием трафика и журналированием действий. Однако Starlink открыли доступ к интернету без дополнительных мер безопасности, обеспечивая свободу действий в сети.

По данным издания, в Секретной службе знали о планах DOGE по улучшению доступа к интернету, но не сочли их действия угрожающими национальной безопасности. В то же время бывшие чиновники Белого дома обратились в Конгресс с соответствующими жалобами. Позже конгрессмен-демократ Стивен Линч лично обвинил администрацию Дональда Трампа в чрезмерном использование Starlink правительственными учреждениями, что может угрожать национальной безопасности, учитывая открытые каналы для хакерских атак и вмешательства иностранных агентов.

Как итог, в Белом доме всё-таки начали расследование относительно потенциальной угрозы национальной безопасности со стороны Starlink, чей открытый доступ к сети создаёт вероятность утечки конфиденциальной информации. Учитывая конфликт Трампа и Маска, ответственные за проведение расследования могут быть придирчивы к SpaceX, хотя ещё недавно ситуацию могли замять.

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#сша #spacex #starlink
Источник: washingtonpost.com
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