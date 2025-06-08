Об этом сообщил руководитель Федерального управления гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях страны Ральф Тислер

В Германии работают над планом по расширению сети бункеров и бомбоубежищ чтобы защитить гражданское население на случай полномасштабного военного конфликта в Европе Об этом изданию Süddeutsche Zeitung сообщил руководитель Федерального управления гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях Ральф Тислер.

Немецкий чиновник считает, что необходимо в максимально сжатые сроки подготовить станции метрополитена, подземные паркинги и парковки для автомобилей, чтобы в них мог укрыться миллион жителей страны на случай чрезвычайной ситуации. Соответствующий план по переоборудованию инфраструктуры будет подготовлен правительством уже этим летом.

По мнению Тислера, необходимо исходить из того, что военный конфликт - реальный сценарий в ближайшие годы, к которому надо готовиться уже сейчас. При этом Ральф Тислер призывает не полагаться на строительство новых укрытий, поскольку это слишком дорогостоящие и долгие проекты. Он настаивает именно на адаптации имеющейся инфраструктуры к условиям военного времени.

В материале Süddeutsche Zeitung напоминают, что в Германии из двух тысяч бункеров и укрытий пригодны к эксплуатации всего 580. Таким образом, в случае вооружённого конфликта укрыться сможет только 0,5% населения страны. В то же время в Финляндии действуют более 50 тысяч укрытий, где можно разместить 85% населения страны.