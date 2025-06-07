Он выразил надежду, что Вашингтон и Берлин останутся союзниками.

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время своего выступления в Берлине заявил, что его страна ещё продолжительное время будет зависеть от Соединённых Штатов Америки. Он добавил, что многим не хватало руководящей роли Берлина в последние годы, причём не только во время канцлерства Олафа Шольца.

По его мнению, Германия должна заработать доверие на международной арене, поскольку именно оно позволило стране объединиться со своей восточной частью в 1990 году. Мерц напомнил, что именно безусловное доверие со стороны Европы, Соединённых Штатов Америки и Советского Союза позволило немецкому государству объединиться.

Немецкий канцлер упомянул, что был воодушевлён встречей с американским президентом Дональдом Трампом. Особенно ему понравилось то, как Трамп решительным отказом ответил на вопрос о планах по выходу Соединённых Штатов Америки из НАТО. Мерц рассчитывает, что Германия останется партнёром для Вашингтона.

Ранее Фридрих Мерц встречался в Вашингтоне с Дональдом Трампом, поблагодарив его страну за освобождение Германии по итогам Второй мировой войны.