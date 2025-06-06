И это при меньшей в 25 раз экономике.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции после заседания министров обороны стран-участников североатлантического альянса указал на нарастающую угрозу со стороны России. В пример Рютте привёл ситуацию с боеприпасами. По его оценкам, всего за три месяца российский оборонно-промышленный комплекс производит столько боеприпасов, сколько все страны НАТО за год. Иначе говоря, речь идёт о четырёхкратном превосходстве в производственных мощностях.

При этом глава североатлантического альянса напоминает, что если сравнивать российскую экономику с бюджетами всех стран НАТО, она слабее в 25 раз. Несмотря на это, Россия производит гораздо больше оружия, чем страны североатлантического альянса. По этой причине Рютте призывает НАТО увеличить расходы на оборону. Он подчёркивает, что сейчас ситуацию с безопасностью ещё можно назвать хорошей, но если не предпринять необходимые меры, то через 4 - 5 лет НАТО окажется перед лицом большой угрозы со стороны России.

Ранее Марк Рютте говорил о намерениях НАТО выделить дополнительные 20 миллиардов долларов на финансирование военной помощи Украине в текущем году