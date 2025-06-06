Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
НАТО выделит дополнительные $20 млрд на военную помощь Украине в этом году
Об этом сообщил глава альянса Марк Рютте.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время заседания министров обороны стран-участников североатлантического альянса заявил, что союзники пообещали в этом году Украине предоставить дополнительную помощь в сфере безопасности, которая составит более 20 миллиардов евро.

По его словам, данная поддержка является ключевой для укрепления обороноспособности Украины, что позволяет противостоять российской армии. Рютте напомнил, что в 2024 году НАТО предоставили Украине военную помощь общей стоимостью 50 миллиардов долларов. Годом ранее показатель был равен 40 миллиардам долларов.

Марк Рютте также призвал союзников по НАТО увеличить оборонные расходы до 5% от ВВП: 3,5% непосредственно на армию и 1,5% на связанную с обороной инфраструктуру, промышленность. Повышение расходов на оборону в Европе было инициативой Дональда Трампа.

Ранее издание Euractiv писало о том, что в НАТО планируют учитывать военную помощь Украине в цели по увеличению расходов на оборону до 5% от ВВП. Такой шаг предоставит западным странам возможность совмещать укрепление своей обороноспособности с поддержкой Украины. В случае, если бы этот механизм не предусмотрели, повышение оборонных расходов требовало бы экономии на чём-то, например, на помощи Украине.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#украина #нато
Источник: youtube.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России отменили строительство завода по производству технического углерода
3
TSMC считает себя безальтернативным поставщиком чипов для ИИ
+
Samsung анонсировала флагманский складной смартфон Galaxy Z Fold 7
+
Глава Пентагона Пит Хегсет пропустит встречу Контактной группы по обороне Украины
+
В Haval раскрыли отличия кроссоверов российской и китайской сборки
1
В Нижегородской области открыли первый в России завод по производству силикагелей
+
Geforce RTX 5080: кабели прячутся все более креативно
3
iFixit снижает оценку ремонтопригодности Nintendo Switch до 4 баллов
+
Colorful выпустит мини-ПК Smart 900 с процессором AMD Ryzen AI Max+ 395
+
Windows 11 25H2 будет замедлять процессор, когда пользователя нет за компьютером
2
На портале наш.дом.рф появился уникальный идентификатор строящейся недвижимости
+
AIDA64 добавила поддержку процессоров AMD Zen 6 выходящих в 2026 году
1
The Economist: Атака ВСУ на аэродромы РФ ставит Великобританию перед новым вызовом
+
New York Times: США намерены отменить ограничения на добычу нефти на Аляске
1
Новый крупный самосвал от «КАМАЗа» испытали в режиме реальной эксплуатации
+
В России планируют напечатать 1 млн кв. м жилья на 3D-принтерах
+
В Москве начали строить самый высокий жилой небоскреб России
+
Возвращение NVIDIA в статус самой дорогой компании мира приблизило её основателя к месту в десятке богатейших людей планеты
+
Смартфон Galaxy Z Fold7 получит 8.2-дюймовый складной и 6.5-дюймовый внешний экраны
+
BenQ представила подсветку для монитора ScreenBar Halo 2
+

Популярные статьи

Какой процессор купить для игр в 2025 году — рейтинг CPU стоимостью до 20 тысяч рублей
4
История покупки оперативной памяти Patriot Viper Steel DDR4-3200
24
Почему GeForce RTX 5060 хуже GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5060 Ti идеальна для народного 1080р
26
Почему я продал свою Xbox series S и переехал на легендарную Xbox 360
21
5 вопросов, которые стоит задать себе, прежде чем отдать кучу денег за новую мощную видеокарту
41
Очень краткий обзор игры Ziggurat 2
+
Что будет с "Леста Игры" после суда - разбираю известную информацию
38
Что мы знаем на данный момент о Half-Life 3
10
Как подготовить ваш компьютер к летнему периоду
14
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
96

Сейчас обсуждают

Хвост ушастый
04:26
Сравнивать можно с Half Life Alix NoVR торрент эдишен. Как топорно сделана она, несмотря на грамотную постановку графония, также топорно выйдет и HLX. Легендарного статуса ноль. Black Mesa рулит.
Что мы знаем на данный момент о Half-Life 3
JornoJovanni
03:58
Ну вот, иди Индиану Джонса на ютубе проходи, а потом запусти какую-нибудь аниме дрочильню на 360 коробке и расслабься 🤗
Анонс игры 007 First Light о Джеймсе Бонде — скрытая жемчужина State of Play 2025
NuclearMissionJam
03:54
Конкорд как раз игра чертовски качественная, просто базовое ядро у нее никакое. Я бы купил. Не хочу тебя расстраивать, но $ 70 игры никакого отношения к качеству не имеют. Цена вообще к разработке н...
Могут ли геймеры противостоять тенденции выпуска игр за 70 долларов
JornoJovanni
03:53
Аниме дрочильня, аниме дрочильня и, ну да, аниме дрочильня. Tenchu Z, окей да, только на 360 коробке, а Путь самурая 3 на пк выходил в 2016. Да и блин, есть эмуляторы, на пк всё это точно можно запуст...
Почему я продал свою Xbox series S и переехал на легендарную Xbox 360
Евгений Васютин
03:53
а не... ну все. вы правы. не играю.
Анонс игры 007 First Light о Джеймсе Бонде — скрытая жемчужина State of Play 2025
JornoJovanni
03:45
Нуууу, судя по твоим статьям, да. Ты ж буквально готов попу розочкой вывернуть, лишь бы ни за что не платить 🤷 Ну и плюсом, забыл что ль? Ты ж сам говорил, что индустрия игровая мертва и раньше было ...
Анонс игры 007 First Light о Джеймсе Бонде — скрытая жемчужина State of Play 2025
Garthar
03:12
Сколько бы игра не стоила, всегда найдутся те, для кого это дорого. Я видел посты про вполне неплохие индюшатины за 300р что это дорого. Так что это не показатель. С другой стороны чем игра дороже, те...
Могут ли геймеры противостоять тенденции выпуска игр за 70 долларов
Mallory
02:45
Мучимый любопытством решил попробовать собрать. Буду краток. 32 минуты. Учитывая время на скачивание всего тулчейна и клонирование репозитория. А все потому что я сначала прочел инструкцию, а потом ...
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
Dimon1996
02:19
А сейчас разве нету такого, что во время бездействия проц скидывает напряжение и частоты?
Windows 11 25H2 будет замедлять процессор, когда пользователя нет за компьютером
just__me
01:48
>Нет ни одной причины считать Postgresql лучше MS SQL Server То есть мсье не знает, что на сложных запросах по большим таблицам Postgres легко может быть раза в полтора быстрее? И что, например, в Am...
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем