Об этом сообщил глава альянса Марк Рютте.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время заседания министров обороны стран-участников североатлантического альянса заявил, что союзники пообещали в этом году Украине предоставить дополнительную помощь в сфере безопасности, которая составит более 20 миллиардов евро.

По его словам, данная поддержка является ключевой для укрепления обороноспособности Украины, что позволяет противостоять российской армии. Рютте напомнил, что в 2024 году НАТО предоставили Украине военную помощь общей стоимостью 50 миллиардов долларов. Годом ранее показатель был равен 40 миллиардам долларов.

Марк Рютте также призвал союзников по НАТО увеличить оборонные расходы до 5% от ВВП: 3,5% непосредственно на армию и 1,5% на связанную с обороной инфраструктуру, промышленность. Повышение расходов на оборону в Европе было инициативой Дональда Трампа.

Ранее издание Euractiv писало о том, что в НАТО планируют учитывать военную помощь Украине в цели по увеличению расходов на оборону до 5% от ВВП. Такой шаг предоставит западным странам возможность совмещать укрепление своей обороноспособности с поддержкой Украины. В случае, если бы этот механизм не предусмотрели, повышение оборонных расходов требовало бы экономии на чём-то, например, на помощи Украине.