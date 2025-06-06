Под новые санкции попали четыре судьи.

Государственный департамент Соединённых Штатов Америки объявил о введении санкций против четырёх судей Международного уголовного суда (МУС), которых Вашингтон обвиняет в «политизации» и «злоупотреблении властью» в контексте полномочий, имеющихся у организации. Речь идёт о судьях Соломи Балунги Босса, Бети Холер, Луис Дель Кармен Ибанес Карранса и Рейн Аделаиде Софи Алапини Гансу.

В своём заявлении Госдепартамент подчёркивает, что он отражает всю серьёзность угрозы, с которой сталкиваются Соединённые Штаты Америки со стороны МУС. Отмечается, что усиление санкций связано с действиями против Соединённых Штатов Америки и Израиля, являющегося основным союзником Вашингтона на Ближнем Востоке. В МУС обвинили Соединённые Штаты Америки в попытке подорвать независимость инстанции, действующей в соответствии с мандатом, предоставленным 125 странами со всех континентов мира.

Как писало ранее издание Associated Press, деятельность МУС серьёзно усложнилась и в некотором роде даже парализована после введения американских санкций. Сотрудники международного суда утратили доступ к своим электронным почтам, поскольку американская корпорация Microsoft вынуждена следовать решениям Вашингтона. Другие сотрудники уходят в отставку, опасаясь блокировки счетов, как и работающие с МУС подрядчики.