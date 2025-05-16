Сотрудники МУС увольняются, а организации перестают сотрудничать с Гаагой.

В феврале 2025 года американский президент Дональд Трамп ввёл санкции против Международного уголовного суда (МУС), обвинив судебную инстанцию в преследовании Соединённых Штатов Америки и стратегических партнёров, включая Израиля.

Введённые Трампом санкции против МУС существенно усложнили работу международной судебной инстанции, а источники издания в лице её сотрудников задаются вопросом, удастся ли им продержаться в течение следующих четырёх лет. Об этом сообщает издание Associated Press.

По данным издания, из-за американских санкций главный прокурор МУС Карим Хан (выдавал ордер на имя высшего руководства Израиля) потерял доступ к своей электронной почте по решению Microsoft, а его банковские счета были заморожены. Более того, работающих в Гааге американцев предупредили, что им грозит арест в случае прибытия в штаты.

Из-за введённых Вашингтоном санкций уже шесть сотрудников МУС ушли в отставку, опасаясь юридических последствий. Подрядчики и неправительственные организации, сотрудничавшие с судебной инстанцией, также прекратили свою работу с МУС, опасаясь стать мишенью для Белого дома.

Как известно, Соединённые Штаты Америки не признают компетенцию МУС и не ратифицировали Римский статут.