Бизнесмен подчеркнул, что законопроект предусматривает дефицит бюджета в размере $2,5 трлн.

Дональд Трамп неоднократно говорил о работе над так называемым «большим и прекрасным законопроектом», под которым имел в виду государственный бюджет федерального правительства, который включает в себя рекордные расходы на оборону. Несмотря на

Илон Маск, занимавший должность руководителя Департамента по эффективности правительства (DOGE) в администрации Дональда Трампа, раскритиковал подготовленный Белым домом законопроект, назвав его «огромным и возмутительным». По его мнению, принятие такого бюджета сделает из Соединённых Штатов Америки банкрота.

Американский бизнесмен объясняет, что расходы Дональда Трампа приведут к рекордному дефициту бюджета - 2,5 триллиона долларов. Как итог, всё это станет бременем на плечах американцев.

«Позор тем, кто за него голосовал: вы знаете, что вы поступили неправильно. Вы знаете» - добавил он.

Ещё недавно Илон Маск в интервью CBS News признал, что действительно не поддерживает предложенный Дональдом Трампом государственный бюджет. Однако бизнесмен отказался от критики, чтобы не усложнять ситуацию и избежать внутреннего раскола. В то же время он опасался, что его молчание воспримут за согласие с действиями Белого дома.