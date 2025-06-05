В Киеве предусмотрели инструменты, которые позволяют избежать дефолта по всем обязательствам.

Вчера американское рейтинговое агентство S&P Global приняло решение понизить рейтинг выпуска государственных облигаций Украины, привязанных к ВВП, с уровня CC (крайне низкий уровень надёжности) до D (дефолт).

Отмечается, что связано это с отказом украинского правительства осуществлять выплату в размере 665 миллионов долларов по облигациям-варрантам, привязанных к экономическому росту. Учитывая, что в 2023 году был зафиксирован трёхпроцентный экономический рост, власти страны должны были осуществить выплату держателям облигаций, но установили мораторий на принятие такого решения.

S&P Global понизили рейтинг несмотря на льготный период для исполнения обязательств в течение следующих десяти рабочих дней, поскольку украинские власти установили мораторий на выплаты и, соответственно, не планируют осуществлять выплату держателям облигаций.

Как уже писало издание Bloomberg, в Киеве создали инструменты для того, чтобы добиваться реструктуризации государственно долга и не объявлять о дефолте по всем обязательствам. По конкретным обязательствам украинские власти могут объявить технический дефолт, но это не будет означать полную утрату доверия к кредитоспособности Украины.