Платёж служит вознаграждением для инвесторов и привязан к экономическому росту, который отслеживался в 2023 году, но выплата произведена не будет из-за моратория.

Украина пропустит платёж в размере 665 миллионов долларов, связанный с государственным долгом и привязанный к экономическому росту страны, что могло бы означать фактический дефолт, если бы не разработанный украинским правительством механизм. Об этом сообщает издание Bloomberg.

В материале издания напоминают, что в прошлом году Украина договорилась с инвесторами об отмене пункта о кросс-дефолте между ВВП-варрантами и её международными облигациями. Таким образом, если произойдёт дефолт по одному из инструментов обслуживания государственного долга, он не будет применяться к другим инструментам.

Относительно пропускаемого платежа, он привязан к экономическому росту и предполагает, что если рост экономики превышает 3% в год, инвесторы имеют право на выплату. Платёж приходится на экономический рост в 2023 году и мог быть осуществлён уже 2 июня 2025 года, но украинские власти пропускают его. Bloomberg, ссылаясь на заявление министерства финансов Украины, объясняет, что Украина в 2024 году ввела мораторий на все платежи для инвесторов по государственным облигациями. Мораторий будет сняты только после реструктуризации долговых обязательств страны.

Ранее издание Bloomberg писало о падении стоимости государственных облигаций Украины в связи с неисполнением Дональдом Трампа его обещания о завершении российско-украинского конфликта. Облигации государственного долга страны откатались на уровень осени 2024 года, а именно до избрания Трампа американским президентом