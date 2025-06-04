Захламлённое, загрязнённые и неблагоустроенные участки будут конфисковываться исходя из законодательных требований.

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, в котором установлены признаки неиспользования земельных участков, попадающих под законодательство об их конфискации. Соответствующий документ доступен к ознакомлению на официальном портале.

Среди признаков «неосвоенной земли»:

захламление или загрязнение более половины площади участка, не устранённое в течение года с момента уведомления;

отсутствие построенного зарегистрированного объекта (жилого дома) на земельном участке в течение семи лет с момента получения разрешения;

ненадлежащее состояние построенных на земельном участке объектов (выбитые окна, разрушение фундамента и другое);

присутствие сорняков на земельном участке, которые занимают более половины его площади и достигают высоты более одного метра, а также деревьев и кустарников, не являющихся частью благоустройства участка.

При обнаружении таких признаков надзорные органы проведут проверку и вынесут решение о том, соответствует ли земельный участок нормам законодательства. Если инспекторы обнаружат нарушение, они проинформируют об этом владельца земельного участка и предоставят время на устранение. Игнорирование предписания приведёт к судебным разбирательствам и возможной конфискации земельного участка. Предполагается, что процедура от выявления нарушений до конфискации земельного участка займёт от пяти до семи лет.