Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, в котором установлены признаки неиспользования земельных участков, попадающих под законодательство об их конфискации. Соответствующий документ доступен к ознакомлению на официальном портале.
Среди признаков «неосвоенной земли»:
- захламление или загрязнение более половины площади участка, не устранённое в течение года с момента уведомления;
- отсутствие построенного зарегистрированного объекта (жилого дома) на земельном участке в течение семи лет с момента получения разрешения;
- ненадлежащее состояние построенных на земельном участке объектов (выбитые окна, разрушение фундамента и другое);
- присутствие сорняков на земельном участке, которые занимают более половины его площади и достигают высоты более одного метра, а также деревьев и кустарников, не являющихся частью благоустройства участка.
При обнаружении таких признаков надзорные органы проведут проверку и вынесут решение о том, соответствует ли земельный участок нормам законодательства. Если инспекторы обнаружат нарушение, они проинформируют об этом владельца земельного участка и предоставят время на устранение. Игнорирование предписания приведёт к судебным разбирательствам и возможной конфискации земельного участка. Предполагается, что процедура от выявления нарушений до конфискации земельного участка займёт от пяти до семи лет.