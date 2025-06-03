Американские инженеры изучают проблемы на поле боя, передают всю информацию в США, где разрабатывают и тестируют её решение, а после - внедряют в украинскую армию для проверки в полевых условиях.

Руководитель программы Defence Innovation Unit (с 2015 года изучает новые технологии для их более быстрого внедрения Министерством обороны США) Трент Эменекер, чьи слова приводит американский портал Defence One, заявил, что американская армия ещё с 2017 года изучает опыт масштабирования производства и применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые использовались во время антитеррористических операций в Сирии и Ираке.

Эменекер, критикующий бюрократический подход к интеграции БПЛА, считает, что оборонным компаниям стоит поддерживать гораздо более тесные и постоянные контакты с операторами беспилотников на передовой, а не с офицерами-подрядчиками. По его словам, компания Shield AI, с представителями которой он общался, руководствуется опытом Вооружённых сил Украины по применению беспилотников. Инженеры этой компании имеют мобильные группы, которые посещают позиции украинских операторов в радиусе одного - двух километров от линии боевого соприкосновения, проводя дни с украинскими военными, чтобы отслеживать их опыт.

Соучредитель Shield AI Брэндон Ценг утверждает, что американские инженеры помогли Вооружённым силам Украины в августе 2024 года адаптироваться к интенсивному глушению GPS-сигналов средствами РЭБ российской армии. Тогда его компания собрала отзывы у украинских военных, после чего они доложили о проблеме в Соединённые Штаты Америки, где инженеры-программисты приступили к разработке и тестированию новых технологий, которые уже через некоторое время оказались в руках украинских подразделений и решили проблему.

Трент Эменекер акцентирует внимание на том, что именно такой подход, который был продемонстрирован Shield AI, позволяет максимально быстро интегрировать современные технологии. Относительно масштабирования производства БПЛА в США, Эменекер объясняет, что американским компаниям необходимо меньше зависеть от поставок комплектующих из Китая. Когда производство будет полностью локализовано в штатах, тогда удастся добиться его масштабирования в течение 12 - 15 месяцев.