При этом в европейском сообществе пытаются преуспеть в переговорах, чтобы не прибегать к таким мерам.

Соединённые Штаты Америки отложили свои пошлины на импорт товаров из Европейского союза, чтобы предоставить европейским странам возможность сделать Вашингтону лучшее торговое предложение уже в июле. Однако несколько дней назад американский президент Дональд Трамп вновь заговорил о повышении тарифов, анонсировав повышение пошлин на импорт стали и алюминия.

Пресс-секретарь Европейской комиссии. Улоф Гилл, чьи слова приводит издание Bloomberg, сообщил о готовящейся встрече председателя торгового комитета Европейского союза Марша Шефчовича с американским торговым представителем Джеймисоном Гриром для продолжения технических консультаций по вопросам торговли.

По его словам, если стороны не смогут найти взаимоприемлемое решение, анонсированные ранее Брюсселем контрмеры в отношении американских товаров вступят в силу уже 14 июля или раньше. Не исключается возможность введения дополнительных тарифов.

Улоф Гилл подчеркнул, что в Брюсселе ясно дали понять о готовности защищать интересы собственной промышленности и потребителей. По этой причине Европейский союз готов предпринять контрмеры, если Вашингтон выполнит свои угрозы пошлинами, последняя из которых - 50-процентный тариф на импорт стали и алюминия, вступающий в силу уже в среду.