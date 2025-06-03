Американские власти хотят ускорить переговоры по тарифам, поскольку близится крайний срок завершения тарифной паузы.

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Соединённые Штаты Америки направили торговым партнёрам письмо, в котором потребовали предоставить своё предложение по тарифам уже к среде. Не уточняется, какие именно страны получили письмо, но речь идёт о торговых партнёрах, которые ведут переговоры с Вашингтоном.

Источники издания объясняют, что американские власти желают ускорить переговоры по тарифам, поскольку 90-дневная «тарифная пауза» (до 8 июля) близится к концу. После её завершения Вашингтон вернёт тарифы к тому уровню, который был объявлен 2 апреля 2025 года.

Reuters акцентируют внимание на том, что Белый дом пытается ускорить переговоры из-за малого количества заключённых торговых соглашений. Несмотря на все обещания Вашингтона, на текущий момент Соединённые Штаты Америки заключили только одно соглашением с крупным торговым партнёром — Великобританией.

В Вашингтоне планируют получить от торговых партнёров обязательства по наращиванию импорта американской промышленной и сельскохозяйственной продукции, а также устранению всех нетарифных барьеров, ограничивающих импорт иностранных товаров (высокие стандарты качества в этот же список). После того как Белый дом получит торговые предложения, американские чиновники доработают их и установят «возможную зону приземления», чтобы достичь окончательного торгового соглашения.