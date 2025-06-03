Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Украина была приглашена на саммит НАТО, запланированный в Гааге на 24 - 25 июня. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский после встречи с генеральным секретарём североатлантического альянса Марком Рютте.

По его словам, такое решение является важным. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига будет обсуждать детали участия Киева в мероприятии, в том числе «по инфраструктуре и какие могут быть результаты встречи». При этом не уточняется, кто именно примет участие в саммите от Украины и будет ли присутствовать на встрече сам Зеленский.

До недавних пор участие Украины в саммите НАТО оставалось под вопросом из-за сокращающейся роли Соединённых Штатов Америки в поддержке Киева. На саммите также будет присутствовать американский президент Дональд Трамп, который рассчитывает услышать от союзников по военному блоку обещание увеличить оборонные расходы.

На предстоящем в июне саммите будут присутствовать представители 45 стран. Мероприятие посетят около 8,5 тысяч человек. Организация встречи стран-участников североатлантического альянса и их союзников обойдётся Нидерландам 95 миллионов евро.