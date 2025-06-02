На встрече в Швейцарии стороны достигли определённых договорённостей, чтобы открыть путь к торговому соглашению, но Вашингтон обвинил Пекин в их несоблюдении.

Не так давно издание Reuters писало о том, что Китай не спешит возобновлять экспорт редкоземельных металлов, которые используются в различных отраслях, включая автомобилестроение. Отмечалось, что данный вопрос был одним из основных на переговорах между Вашингтоном и Пекином в Швейцарии, но китайские власти не решили ситуацию даже после достижения договорённостей.

Министр финансов Соединённых Штатов Америки Скотт Бессент в интервью CBS News заявил, что Китай нарушил достигнутые в Швейцарии договорённости, поскольку продолжает ограничивать экспорт критически важных минералов, используемых как в микроэлектронике, так и при производстве автомобилей.

Американский министр подчеркнул, что не знает, является ли данное нарушение осознанным, или в стране «произошёл сбой». Так или иначе, он считает, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин смогут урегулировать данный инцидент в ходе личных переговоров. Относительно высказываний Соединённых Штатов Америки по поводу «растущей угрозы со стороны Китая», Бессент объяснил не подтверждает их связь с ситуацией в торговле между странами.

Скотт Бессент акцентирует внимание на важности китайской продукции, ограничиваемой Пекином в экспорте, поскольку она используется в промышленных цепочках Индии и Европы.