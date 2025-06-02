Украинские власти предлагают прекратить огонь, обменять пленных и провести встречу на уровне глав государств.

Издание Reuters ознакомилось с разработанным Украиной проектом мирного соглашения, который вместе с российским документом будет обсуждаться на сегодняшних переговорах в Стамбуле.

Украинские власти предлагают следующий порядок урегулирования конфликта:

заключение всеобъемлющего прекращения огня сроком не менее 30 дней;

обмен пленными в формате «всех на всех»;

встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Соединённые Штаты Америки и страны Европы продолжат участвовать в согласовании конкретных условий мирного соглашения, чтобы прийти к окончательному документу, завершающему российско-украинский конфликт.

По данным издания, для выработки новой линии разграничения Киев предлагает опираться на территориальные реалии, то есть текущую линию боевого соприкосновения. При этом украинские власти отказываются признавать утраченные территории российскими, а также накладывать какие-либо ограничения на свои вооружённые силы, поставки оружия Западом.

Вышеперечисленные условия Киева расходятся с первоначальными требованиями Москвы. Глава российский делегации Дмитрий Мединский подтвердил получение от Киева проекта мирного соглашения, подготовленного более недели назад.