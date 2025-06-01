Уже вскоре Лондон может объявить о расширении своего потенциала ядерного сдерживания.

Весь активный ядерный арсенал Великобритании основан на четырёх подводных лодках типа Vanguard, которые являются носителями американских баллистических ракет Trident II, оснащёнными ядерным боезарядом. Однако, пишет издание The Times, в Лондоне заинтересованы расширением своего ядерного потенциала путём приобретения американских истребителей F-35A, способных нести ядерные бомбы тактического уровня.

По данным издания, британское правительство обсуждает наиболее масштабное за последние три десятилетия усиление своего оборонного потенциала, в том числе в контексте ядерного сдерживания.

В материале издания утверждают, что расширение ядерного потенциала Великобритании уже обсуждалось премьер-министром страны Киром Стармером, министром обороны Джоном Хили и главнокомандующим вооружёнными силами Тони Радакином. Они поддерживают соответствующие контакты с Пентагоном, хотя официально соглашения по данному вопросу пока нет. Предполагается, что подробности могут стать известны после официального обнародования 2 июня правительственного обзора обороны, который определит оборонную политику Великобритании на ближайшие годы.

The Times акцентируют внимание на том, что F-35A с тактическим ядерным оружие повлияют не только на ситуацию в Европе, но и позицию Великобритании в самой структуре НАТО.