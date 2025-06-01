Весь активный ядерный арсенал Великобритании основан на четырёх подводных лодках типа Vanguard, которые являются носителями американских баллистических ракет Trident II, оснащёнными ядерным боезарядом. Однако, пишет издание The Times, в Лондоне заинтересованы расширением своего ядерного потенциала путём приобретения американских истребителей F-35A, способных нести ядерные бомбы тактического уровня.
По данным издания, британское правительство обсуждает наиболее масштабное за последние три десятилетия усиление своего оборонного потенциала, в том числе в контексте ядерного сдерживания.
В материале издания утверждают, что расширение ядерного потенциала Великобритании уже обсуждалось премьер-министром страны Киром Стармером, министром обороны Джоном Хили и главнокомандующим вооружёнными силами Тони Радакином. Они поддерживают соответствующие контакты с Пентагоном, хотя официально соглашения по данному вопросу пока нет. Предполагается, что подробности могут стать известны после официального обнародования 2 июня правительственного обзора обороны, который определит оборонную политику Великобритании на ближайшие годы.
The Times акцентируют внимание на том, что F-35A с тактическим ядерным оружие повлияют не только на ситуацию в Европе, но и позицию Великобритании в самой структуре НАТО.