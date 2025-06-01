С таким призывом выступил глава канцелярии федерального канцлера Торстен Фрай.

Глава канцелярии федерального канцлера Германии Торстен Фрай в интервью местному изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAZ) призвал повторно изучить возможность конфискации российских замороженных активов.

По его словам, если опираться на чувство справедливости, учитывая причинённый Украине ущерб - это решение необходимое. Фрай считает справедливым, если российские деньги будут использованы для усиления оборонных возможностей Киева. При этом немецкий чиновник подчёркивает, что воспринимает контраргументы, поэтому актуален вопрос о том, насколько надёжного и безопасно после такого решения будет вкладывать иностранные деньги в Европейский союз или Германию.

«Это взвешивание правовых интересов», - добавил он.

Учитывая оба фактора, Торстен Фрай призывает немецкое правительство повторно и более внимательно рассмотреть возможность конфискации российских активов. Он заключил, что стоит понимать ограниченность возможностей, если стоит цель добиться урегулирования российско-украинского конфликта мирным путём.

Сам канцлер Германии Фридрих Мерц также комментировал возможность конфискации замороженных активов России, объяснив, что это возможно только при наличии юридических оснований. Как и Фрай, Мерц указывал на последствия такого решения для немецкой и европейской банковской системы.