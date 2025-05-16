По его словам, они вступят в силу в день принятия.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, чьи слова приводит издание ТАСС, заявил, что новый санкционный пакет Европейского союза против России будет принят уже на заседании 20 мая в Брюсселе.

По его словам, все консультации были завершены, 17-й санкционный пакет готов и вступит в силу немедленно, то есть в тот же день. Помимо этого, в Европе согласовывают уже следующий пакет санкций.

Незадолго до этого немецкий канцлер комментировал возможность конфискации замороженных российских активов, объяснив, что в Европе готовы пойти на такой шаг, если будут существовать соответствующие юридические основания. Он призвал учитывать в таком случае последствия, которые неизбежно затронут европейскую банковскую систему из-за конфискации суверенных активов.

Ранее Фридрих Мерц уже предлагал отложить вопрос введения новых санкций до переговоров в Стамбуле. Немецкий канцлер назначал России «дедлайн» до конца недели, чтобы к тому времени Москва приняла решение о всеобъемлющем 30-дневном прекращении огня. Предполагается, что 17-й санкционный пакет Европейского союза существенно затронет нефтяные танкеры, причисляемые к российскому теневому флоту.