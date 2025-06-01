Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Вчера пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, чьи слова приводит издание The New York Times, сообщила о передаче Соединёнными Штатами Америки предложения Ирану по ядерной сделке. Она подчеркнула, что Дональд Трамп ясно дал понять Тегерану о невозможности получения ими ядерного оружия.

По её словам, соответствующий проект соглашения был передан специальным представителем американского президента по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. Ливитт охарактеризовала американское предложение как «подробное и приемлемое», порекомендовав Тегерану принять его. При этом чиновник отказалась разглашать какие-либо подробности.

Министр иностранных дел Иран Аббас Аракчи также подтвердил, что Оман, выполняющий функции посредника в переговорах, проинформировал иранские власти о предложении Вашингтона. Иранский министр пообещал рассмотреть его, исходя из национальных интересов страны.

Ранее в Международном агентстве по атомной энергии пришли к выводу, что Иран значительно увеличил запасы урана, обогащённого до 60%. Отмечалось, что дополнительное обогащение урана до 90% является небольшим шагом, после которого страна получит возможность создать до десяти ядерных бомб.