Страна имеет запасы урана, обогащённого на 60%, которые можно быстро довести до 90%.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) установило увеличение Ираном своих запасов обогащённого урана, который близок к оружейному уровню. Об этом сообщает Associated Press, ознакомившись с конфиденциальным докладом МАГАТЭ по итогам недавней инспекции.

По данным издания, по состоянию на 17 мая Иран накопил уже 408,6 килограммов урана, обогащённого до 60%. Таким образом, количество обогащённого урана увеличилось на 133,8 килограммов с момента последнего отчёта в феврале. Отмечается, что 60-процентное обогащение открывает короткий технический шаг к доведению урана до оружейного уровня (90%).

МАГАТЭ предупреждают, что Иран является единственной страной, которая не обладает ядерным оружием, но обогащает уран в таком количестве. В международной организации обеспокоены ситуацией, поскольку около 42 килограммов урана, обогащённого на 60%, позволяют создать одну атомную бомбу после дополнительного обогащения до 90%. Учитывая объёмы хранящегося в Иране обогащённого урана, страна в достаточно сжатые сроки может провести дополнительное обогащение до 90% и произвести до десяти атомных бомб.

Известно, что Соединённые Штаты Америки пытаются заключить соглашение с Ираном, в рамках которого Тегеран откажется от высокообогащённого урана и вывезет запасы уже обогащённого.